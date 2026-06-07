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Bespaar op je vliegvakantie door boterhammetjes mee te nemen.

tips
door Ans Vink
zondag, 07 juni 2026 om 13:38
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Het is hét beeld van de Nederlandse vakantieganger: koffer ingecheckt, paspoort in de hand — en een boterhamzakje uit de rugzak. Wie denkt dat dit een uitstervend gebruik is, heeft Schiphol al een tijdje niet gezien.
Bijna de helft van de dagelijks 220.000 passagiers koopt er bewust niets te eten, meldt De Telegraaf. Logisch ook: voor twee kroketten op brood tikt Salon Grand Café 14 euro af, Eggs Royale gaan voor 18 over de toonbank. Een gezin van vier is zo 60 euro lichter — vóór het vliegtuig überhaupt is opgestegen.
En het stopt niet bij de gate. Op veel charter- en prijsvechtervluchten zit eten en drinken allang niet meer in de ticketprijs. Een wrap of broodje aan boord kost al snel 7 tot 10 euro, een blikje fris bijna een vijfje. Ook dát kun je simpel vermijden door zelf wat mee te nemen.
De truc van de zuinige reiziger? Smeer thuis de koelkast leeg, vul een leeg flesje na de security en je bent klaar. Steeds vaker zien we ook de hybride variant: eigen bolletje mét een cappuccino van De Koffiesalon. Vakantiegevoel zonder schuldgevoel.
Schiphol benadrukt dat de prijzen vergelijkbaar zijn met de Amsterdamse binnenstad en zelfs onder die van Parijs of Londen liggen. Misschien waar. Maar een zelfgesmeerd kaasje smaakt op 10.000 meter hoogte nog altijd het lekkerst.

Wat kost een lunch voor 2 personen en een kind aan boord van Transavia?

Voorbeeldlunch aan boord

ItemPrijs
Verse baguette kaas & tomaat (volwassene 1)€5,75
Sandwich bacon & egg (volwassene 2)€5,75
Ham & cheese toastie (kind)€4,50
2× Coca-Cola / Fuze Tea€6,00
1× Fristi (kind)€3,00
Pringles om te delen€3,00
Totaal€28,00

Met combideals net iets goedkoper

Twee keer de Sandwich deal (broodje + drankje voor €7,75) en voor het kind een toastie + Fristi los kom je uit op ongeveer €23 tot €25.

Kortom

Reken voor een eenvoudige lunch voor twee volwassenen en een kind op Transavia op circa €25 à €30. Wil je er ook nog koffie, een muffin of wat snoep bij, dan tikt het al snel door naar €35+.
Een tas met zelfgesmeerde boterhammen, een paar koekjes en een leeg drinkflesje (na de security vullen) scheelt dus al gauw het bedrag van een extra ruimbagagestuk.

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