Ferrari-baas Vasseur bij race GP Monaco na ziekenhuisbezoek

MONTE CARLO (ANP/AFP) - Frédéric Vasseur, de teambaas van Ferrari in de Formule 1, heeft zich 24 uur nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen weer gemeld bij de Grote Prijs van Monaco. Dat liet zijn team aan persbureau AFP weten.

"Hij is hier", zei een persvoorlichter van het Italiaanse team, die weigerde verder iets te zeggen over de toestand van Vasseur.

Vasseur (58) moest zaterdag de derde vrije training en de kwalificatie aan zich voorbij laten gaan nadat hij naar het ziekenhuis werd gebracht en daar diverse onderzoeken moest ondergaan.

Klassement

Vasseur is sinds begin 2023 teambaas van het meest succesvolle team in de Formule 1-geschiedenis. Na vijf races dit seizoen staat Ferrari met 147 punten op de tweede plaats in het constructeursklassement, achter Mercedes met 219 punten.

De Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc starten vanaf plek drie en vier in de race van zondag. Kimi Antonelli (Mercedes) start vanaf pole, Max Verstappen als tweede.