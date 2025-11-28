Piastri op pole in sprintrace: ik pak wat ik pakken kan

LUSAIL (ANP) - Oscar Piastri start zaterdag van poleposition in de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar. De Australiër van McLaren was op het Lusail International Circuit de snelste in de sprintkwalificatie. "Alles klopte en dat is leuk voor de verandering. Het is maar een sprint waarin niet heel veel punten zijn te verdienen, maar ik pak wat ik pakken kan", zei Piastri na afloop in het flashinterview.

De Australiër was dit seizoen lang de leider in het kampioenschap van de Formule 1, maar hij raakte door tegenvallende resultaten in de afgelopen races de leiding kwijt aan Lando Norris. Zijn Britse teamgenoot heeft nu 24 punten voorsprong en kan in Qatar zijn eerste wereldtitel veroveren. Piastri heeft evenveel punten als Max Verstappen. Beiden hebben nog een kans om Norris te achterhalen.

Norris maakte een foutje in de beslissende fase van de sprintkwalificatie en eindigde als derde. Hij klonk strijdbaar. "De snelheid is goed, het zou stom zijn om niet te proberen de sprintrace te winnen."