VVD wil ook geen kabinet met GL-PvdA gedogen

DEN HAAG (ANP) - De VVD wil een kabinet met GroenLinks-PvdA ook niet gedogen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft verkenner Wouter Koolmees woensdag laten weten voor een "centrumrechts" kabinet te willen gaan, zonder meerderheid in de Tweede Kamer. De combinatie van D66, CDA, VVD en JA21 haalt 75 zetels, terwijl een kabinet met GroenLinks-PvdA op een meerderheid van 86 zetels kan rekenen.

Yeşilgöz schrijft in haar brief aan Koolmees dat zij een coalitie met GroenLinks-PvdA niet in staat acht "problemen op te lossen waar veel Nederlanders al lange tijd zorgen over hebben", zonder dat nader toe te lichten. Dat partijleider Frans Timmermans plaats heeft gemaakt voor Jesse Klaver, doet daar voor Yeşilgöz niets aan af.

Het enige VVD-kabinet dat niet voortijdig is gevallen, is het kabinet-Rutte II met de PvdA (2012-2017). Yeşilgöz zei tijdens de campagne bij herhaling dat GroenLinks de PvdA "uit het midden heeft getrokken" en bovendien "radicale elementen" in de achterban heeft. Daarom zou samenwerking met de fusiepartij niet kunnen.