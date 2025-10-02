Tennisser De Jong bereikt voor het eerst tweede ronde in Shanghai

SHANGHAI (ANP) - Jesper de Jong heeft de tweede ronde van het masterstoernooi in Shanghai bereikt. In zijn eerste partij versloeg de Nederlander de 20-jarige Chinees Zhou Yi in drie sets: 6-7 (1) 6-2 7-6 (3).

In de eerste set ging De Jong met 5-2 aan de leiding, maar hij liet Zhou terugkomen. Tot vreugde van de fans won de met een wildcard toegelaten Chinees vervolgens ook de tiebreak. In de tweede set herpakte De Jong zich met breaks in de derde en vijfde game. Na een schoenenwissel in een spannende derde set hield De Jong het goede gevoel vast en won de partij in de tiebreak.

De 25-jarige De Jong, de nummer 81 van de wereld, deed nog niet eerder mee aan het hoofdtoernooi van het masterstoernooi in Shanghai. In de tweede ronde treft hij de als zeventiende geplaatste Tsjech Jakub Mensik.

In Shanghai werd Botic van de Zandschulp al uitgeschakeld, Tallon Griekspoor is de andere Nederlandse deelnemer.