Van Weel: laatste woord nog niet gezegd over geweld Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - Het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters blijft "weerzinwekkend en duister", zegt minister David van Weel (Justitie). "Dat dit soort geweldsincidenten plaatsvinden in ons land, in Amsterdam in 2024, is echt zorgelijk. Daar is het laatste echt nog niet over gezegd."

Maandag komt de kabinetsploeg van premier Dick Schoof bijeen voor de ministerraad, waarin de situatie van de afgelopen dagen in Amsterdam ook wordt besproken. "Dit antisemitisme, mensen achterna zitten vanwege wie ze zijn, dat gaan we echt niet tolereren." Net als collega-bewindspersonen wijst Van Weel naar het onderwijs en integratie als manieren om antisemitisme te bestrijden.

De minister kondigde vrijdag aan nog deze week met een nieuwe strategie tegen antisemitisme te komen. Dat gaat volgens hem "niet alleen maar over repressie of aanpakken van incidenten", maar ook over de vraag "hoe beschermen we het Joodse leven in Nederland".