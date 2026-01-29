Veiligheidsrisicogebied in deel Heemskerk om azc-demonstraties

HEEMSKERK (ANP) - Het gebied rond het gemeentehuis van Heemskerk en de omgeving van het station in de Noord-Hollandse plaats zijn donderdag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Alexander Luijten heeft dat besluit genomen omdat er demonstraties zijn aangekondigd rond de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond. Tijdens die vergadering wordt onder meer gesproken over een asielzoekerscentrum in de gemeente.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat voor donderdagavond door twee groepen demonstraties zijn aangemeld. Het gaat om voor- en tegenstanders van een azc. Donderdagmiddag is er nog een derde demonstratie van voorstanders bij het stadhuis, zegt ze. Op het plein voor het gemeentehuis zijn twee vakken ingericht, er staan al hekken. De gemeentewoordvoerder weet niet hoeveel demonstranten worden verwacht.

In het veiligheidsrisicogebied mag de politie donderdag preventief fouilleren. Het doel daarvan is om wapenbezit, wapenmisbruik en het afsteken van zwaar vuurwerk tegen te gaan, meldt de gemeente.

Maatregelen

De maatregel is sinds 14.00 uur van kracht en blijft geldig tot middernacht.

Eerder had de gemeente al bekendgemaakt dat het stadhuis donderdag twee uur eerder dichtgaat vanwege de demonstraties: om 18.00 uur in plaats van 20.00 uur. Ook de bibliotheek en het zogeheten Cultuurhuis, die in hetzelfde pand zijn gevestigd, sluiten om 18.00 uur.

Beschermd landschap

Buurgemeenten Heemskerk en Uitgeest hebben plannen voor een azc aan de Tolweg. De locatie hoort officieel bij Uitgeest, maar ligt op de rand van Heemskerk. Het is de bedoeling dat de opvang, met plek voor circa 312 mensen, eind 2027 in gebruik wordt genomen voor maximaal tien jaar.

Het stuk grond dat de gemeenten ervoor op het oog hebben, valt onder het zogeheten beschermd landschap. Afgelopen zomer verleende de provincie Noord-Holland een ontheffing om daar tijdelijk gebouwen neer te zetten

Motie

Een woordvoerder van de gemeente Heemskerk laat weten dat de gemeenteraad in 2023 unaniem heeft ingestemd met de azc-plannen. De raad stemt donderdag over een motie van de VVD, die de besluitvorming over het azc over de lokale verkiezingen van maart heen wil tillen. De partij wil dat tot die tijd "geen bestuurlijke of feitelijke onomkeerbare stappen" worden gezet.

Bij een eerder protest tegen de plannen, in november in Uitgeest, werd zwaar vuurwerk afgestoken, waardoor een raam van het gemeentehuis sneuvelde. In september zijn bij een protest in Heemskerk vernielingen aangericht in de hal van het stadhuis, meldt het Haarlems Dagblad.