Waarom zitten er zwarte stipjes op je autoraam?

Je hebt ze vast wel eens gezien: die zwarte stipjes langs de rand van je autoruit. Waar zijn ze eigenlijk voor bedoeld? Ze worden ook wel frits (of fritsband) genoemd en ze zijn nuttiger dan je denkt.

Die stipjes en de dikke zwarte rand eromheen zijn gemaakt van ingebakken keramische verf die je er nooit meer af krijgt. Klinkt als design , maar het draait om veel meer dan looks. De frits hebben drie belangrijke functies: ze zorgen voor stevigheid, veiligheid en een strak uiterlijk.

Stevigheid

Om te beginnen houden ze letterlijk je voorruit op z’n plek. Klinkt overdreven voor wat zwarte verf, maar het zit slim in elkaar. De ruwe structuur van de keramische laag zorgt ervoor dat de lijm beter hecht tussen glas en carrosserie. Tegelijk beschermen diezelfde frits die lijm tegen zonlicht, dat de boel anders langzaam zou afbreken.

“De moderne voorruit is een staaltje toptechniek en misschien wel een van de meest onderschatte onderdelen van een auto”, legt een Amerikaanse autospecialist uit aan IFLScience. “De manier waarop die ruit aan het frame wordt bevestigd, speelt daarin een cruciale rol. De binnenkant van de frit zorgt voor een sterke hechting van de lijm aan het glas, terwijl de buitenkant fungeert als schild tegen uv-straling, die de lijm anders zou verzwakken.”

Vervorming van zicht

Maar er speelt nog iets. Die stipjes helpen ook om vervorming van je zicht te voorkomen. Tijdens de productie wordt glas verhit tot meer dan 700 graden om het te buigen. De zwarte rand warmt sneller op dan het transparante deel, wat kan zorgen voor een ongelijkmatige vervorming van het glas.

En dat wil je niet. Rechte lijnen die ineens krom lijken tijdens het rijden zijn geen pretje. De oplossing? Een slimme overgang van zwart naar transparant via die stipjes. Daardoor wordt de warmte gelijkmatiger verdeeld en blijft je zicht helder.

Looks

En ja, ze zien er ook gewoon beter uit. De zwarte rand verbergt de lijm en de stipjes zorgen voor een subtiele overgang. In sommige auto’s helpen ze zelfs tegen verblindend zonlicht.