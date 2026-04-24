Waarom zitten er zwarte stipjes op je autoraam?

Tech, AI, auto
door Désirée du Roy
vrijdag, 24 april 2026 om 11:12
Je hebt ze vast wel eens gezien: die zwarte stipjes langs de rand van je autoruit. Waar zijn ze eigenlijk voor bedoeld? Ze worden ook wel frits (of fritsband) genoemd en ze zijn nuttiger dan je denkt.
Die stipjes en de dikke zwarte rand eromheen zijn gemaakt van ingebakken keramische verf die je er nooit meer af krijgt. Klinkt als design, maar het draait om veel meer dan looks. De frits hebben drie belangrijke functies: ze zorgen voor stevigheid, veiligheid en een strak uiterlijk.

Stevigheid

Om te beginnen houden ze letterlijk je voorruit op z’n plek. Klinkt overdreven voor wat zwarte verf, maar het zit slim in elkaar. De ruwe structuur van de keramische laag zorgt ervoor dat de lijm beter hecht tussen glas en carrosserie. Tegelijk beschermen diezelfde frits die lijm tegen zonlicht, dat de boel anders langzaam zou afbreken.
“De moderne voorruit is een staaltje toptechniek en misschien wel een van de meest onderschatte onderdelen van een auto”, legt een Amerikaanse autospecialist uit aan IFLScience. “De manier waarop die ruit aan het frame wordt bevestigd, speelt daarin een cruciale rol. De binnenkant van de frit zorgt voor een sterke hechting van de lijm aan het glas, terwijl de buitenkant fungeert als schild tegen uv-straling, die de lijm anders zou verzwakken.”

Vervorming van zicht

Maar er speelt nog iets. Die stipjes helpen ook om vervorming van je zicht te voorkomen. Tijdens de productie wordt glas verhit tot meer dan 700 graden om het te buigen. De zwarte rand warmt sneller op dan het transparante deel, wat kan zorgen voor een ongelijkmatige vervorming van het glas.
En dat wil je niet. Rechte lijnen die ineens krom lijken tijdens het rijden zijn geen pretje. De oplossing? Een slimme overgang van zwart naar transparant via die stipjes. Daardoor wordt de warmte gelijkmatiger verdeeld en blijft je zicht helder.

Looks

En ja, ze zien er ook gewoon beter uit. De zwarte rand verbergt de lijm en de stipjes zorgen voor een subtiele overgang. In sommige auto’s helpen ze zelfs tegen verblindend zonlicht.
Bron: IFLScience

Lees ook

Idioot gooit houten balken en metaal op ringweg A10: ijzeren staaf doorboort autoruitIdioot gooit houten balken en metaal op ringweg A10: ijzeren staaf doorboort autoruit
Autoruit beslagen? Met deze handige truc is dat zo voorbijAutoruit beslagen? Met deze handige truc is dat zo voorbij
'Pak me dan als je kan' op autoruit zorgt voor drie aanhoudingen'Pak me dan als je kan' op autoruit zorgt voor drie aanhoudingen
Waarom brood en melk zo ver uit elkaar liggen, en tien andere trucs van bedrijven om meer geld uit je zak te kloppen

Krijg je ook vakantiegeld als je met pensioen bent?

Waarom je de ene dag superproductief bent en de andere dag niks voor elkaar krijgt

Biograaf: Donald Trump is de gevangene van zijn eigen domheid

Hoe wielrenners Thomas Dekker en Laurens ten Dam in een Netflix-moorddocumentaire belandden.

Je auto ziet minder dan je denkt: rijhulpsystemen falen juist als je ze nodig hebt

