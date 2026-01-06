Van Weel spreekt volledige steun uit voor Denemarken om Groenland

Nederland steunt 'onze Deense vrienden' volledig als het gaat om de toekomst van Groenland. Dat schrijft buitenlandminister David van Weel (VVD) op sociaal medium X. "De toekomst van Groenland is aan Denemarken en Groenland", aldus de bewindsman.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde opnieuw met annexatie van het eiland in het noordpoolgebied. Verschillende Europese landen gingen Nederland al voor in het uitspreken van steun aan de Denen.

"Nederland stimuleert dialoog en samenwerking tussen NAVO-bondgenoten om onze veiligheid daar te versterken," schrijft Van Weel verder over het noordpoolgebied. Denemarken en de Verenigde Staten zijn beide lid van de NAVO.