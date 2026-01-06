ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Weel spreekt volledige steun uit voor Denemarken om Groenland

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 10:34
bijgewerkt om dinsdag, 06 januari 2026 om 10:58
anp060126105 1
Nederland steunt 'onze Deense vrienden' volledig als het gaat om de toekomst van Groenland. Dat schrijft buitenlandminister David van Weel (VVD) op sociaal medium X. "De toekomst van Groenland is aan Denemarken en Groenland", aldus de bewindsman.
De Amerikaanse president Donald Trump dreigde opnieuw met annexatie van het eiland in het noordpoolgebied. Verschillende Europese landen gingen Nederland al voor in het uitspreken van steun aan de Denen.
"Nederland stimuleert dialoog en samenwerking tussen NAVO-bondgenoten om onze veiligheid daar te versterken," schrijft Van Weel verder over het noordpoolgebied. Denemarken en de Verenigde Staten zijn beide lid van de NAVO.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

256415692_m

“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

Image-MEDIUM-2614814

Vorige partner van B&B Vol Liefde-kandidate Eline Veldhuizen werd geliquideerd

ANP-489110624

Epstein en Sarah Ferguson

Loading