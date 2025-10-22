Zorgen in Duitsland om mogelijke spionage AfD voor Rusland

ERFURT (ANP/AFP) - AfD-parlementariërs spioneren mogelijk voor Rusland, vreest de Duitse deelstaatminister van Binnenlandse Zaken in Thüringen. Tegen de krant Handelsblatt zegt Georg Maier (SPD) hier aanwijzingen voor te zien.

"We maken ons al een tijdje zorgen dat de AfD misbruik maakt van haar parlementaire recht om vragen te stellen om onze kritieke infrastructuur te bespioneren." De minister zegt dat alleen al in Thüringen de afgelopen twaalf maanden 47 van dergelijke verzoeken zijn ingediend door de radicaalrechtse partij, maar dat ook op federaal niveau veel vragen worden gesteld.

"De AfD is met name geïnteresseerd in de IT en uitrusting van de politie, bijvoorbeeld voor dronedetectie en -verdediging", aldus Maier. Maar de partij stelt ook vragen over onder meer transportinfrastructuur en water- en energievoorziening.

De AfD, die bij de landelijke verkiezingen in februari de tweede partij van Duitsland werd, ontkent alle beschuldigingen van spionage.