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Van Zutphen stopt als Nationale ombudsman

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 10:18
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DEN HAAG (ANP) - Reinier van Zutphen stopt als Nationale ombudsman. Hij vertrekt wanneer zijn tweede termijn eindigt, op 1 april volgend jaar. De Tweede Kamer gaat een opvolger zoeken.
Van Zutphen (66) leidde de organisatie sinds april 2015. De organisatie ontvangt jaarlijks enkele tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. De ombudsman moet kritisch volgen hoe de overheid omgaat met burgers. Hij uitte meerdere keren kritiek, onder meer over het herstel van aardbevingsschade in Groningen, over de omgang met gedupeerden van de toeslagenaffaire en over de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen.
Van Zutphen was de vijfde ombudsman sinds de oprichting van het instituut in 1982.
Eerder leidde Van Zutphen het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.
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