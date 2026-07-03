Let op: autodieven stelen nu complete achterbanken

Jarenlang moesten autobezitters vrezen dat dieven er met hun katalysator vandoor gingen. Maar in Frankrijk is azen ze nu op een heel ander onderdeel van je vierwieler: de complete achterbank. En die blijkt verrassend veel geld waard.

Vooral eigenaren van een Citroën C3 en Renault Clio zijn de dupe. Op sociale media verschijnen steeds meer foto's van auto's waarvan de achterbank is verdwenen. Volgens het Franse autoblad Caradisiac gaat het om een snel groeiend fenomeen.

Waarom juist een achterbank?

De vraag komt bij achterbanken uit de tweedehandsmarkt. In veel Europese landen zijn personenauto's in het verleden omgebouwd tot lichte bedrijfswagens. Daarbij werd de achterbank verwijderd. Wie zo'n auto later weer als gewone vijfzitter wil gebruiken, heeft een originele achterbank nodig. En die zijn schaars.

Daardoor leveren complete achterbanken op de zwarte markt honderden euro's op. Voor dieven is het een aantrekkelijke buit: ze zijn relatief eenvoudig los te halen en snel door te verkopen.

Nieuwe trend

Jarenlang waren juist katalysatoren het favoriete doelwit van autodieven. Die bevatten edelmetalen als rodium, platina en palladium en konden soms wel 1.000 euro opleveren.

Nu lijkt in Frankrijk een verschuiving gaande. In plaats van onder de auto te kruipen, richten criminelen zich op het interieur. Dat kost minder tijd en levert alsnog een flinke opbrengst op.