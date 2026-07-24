ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vijftien doden door zelfmoordaanslag op beveiligingspost Pakistan

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 16:37
anp240726157 1
DERA ISMAIL KHAN (ANP/AFP/RTR) - Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker vijftien mensen omgekomen. Dat meldt de Pakistaanse strijdmacht. Onder de doden zijn twaalf militairen. De aanval zou direct zijn vergolden door twaalf rebellen te doden.
Volgens de verklaring ging het om een voertuig gevuld met explosieven, waarmee werd ingereden op de ommuring van een beveiligingspost in een district niet ver van de Afghaanse grens. De aanval is opgeëist door een lokale, op zichzelf staande tak van de Taliban, met wie Pakistan al jaren strijd levert.
Die onlusten laaiden de afgelopen maanden op, wat Pakistan ertoe bewoog onder meer herhaaldelijk luchtaanvallen uit te voeren in de grensregio. Tientallen mensen lieten bij die strijd over en weer het leven, onder wie ook veel burgers.
Pakistan verwijt de Taliban, die sinds 2021 de macht hebben in Afghanistan, de lokale takken met wie het in oorlog is te steunen.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_4395

Waarom je altijd twee foto’s van je koffer moet maken voor vertrek

ANP-564124990

Dit zei Lagarde gisteren op de ECB-persconferentie — en dit betekent het voor jouw hypotheek en spaarrekening in september

236970979_m

Zo krijg je witte kleding weer écht wit (de oplossing heb je waarschijnlijk gewoon in huis)

05 26 Header Tekenencefalitis TBE2

Teek met levensgevaarlijk TBE-virus gaat rond in Europa

ANP-518696831

Waarom de ene weer-app 7 graden warmer voorspelt dan de andere (en welke je dan moet geloven)

bejaard-echtpaar-ijsje-middellandse-zee

Word je écht gelukkiger van emigreren op je 67e? Wat onderzoek zegt over de zonval

Loading