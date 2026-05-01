Trump schrapt heffing Schotse whisky ter ere van koning Charles

De Amerikaanse president Donald Trump schrapt zijn importheffingen op Schotse whisky. Hij zegt dat te doen ter ere van de Britse koning Charles en koningin Camilla, die hun staatsbezoek aan de Verenigde Staten hebben afgesloten.

"De koning en koningin hebben mij iets laten doen wat niemand anders voor elkaar kreeg, bijna zonder erom te vragen", schreef Trump op Truth Social, kort nadat hij afscheid had genomen van Charles en Camilla in het Witte Huis.

Schotse whisky viel onder een Amerikaanse heffing van 10 procent. Die dreigde later dit jaar verder op te lopen, als een tijdelijke opschorting van een eerdere heffing van 25 procent zou aflopen.

De Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer bevestigde dat whisky uit het Verenigd Koninkrijk minder handelsbelemmeringen krijgt. De VS zijn de belangrijkste exportmarkt voor Schotse whisky.