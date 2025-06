Wanneer mogen we weer naar de stembus? (of komt er een minderheidskabinet)

Na de val van het kabinet rijst de vraag: wanneer mogen we weer naar de stembus? Niet al te snel, stelt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. In gesprek met BNR laat hij weten dat nieuwe verkiezingen pas in oktober realistisch zijn.

Volgens Voermans speelt het zomerreces daarin een grote rol. “Als Schoof vandaag of later deze week nog het ontslag van het kabinet indient bij de koning, dan komen nieuwe verkiezingen op z’n vroegst ergens vanaf half oktober tot eind oktober”, zegt hij.

De overheid heeft bovendien tijd nodig om de verkiezingen voor te bereiden. Het organiseren van stemlocaties, drukken van biljetten en informeren van kiezers kost zeker vier tot vijf weken. Daar komt bij dat de Grondwet vereist dat na ontbinding van de Tweede Kamer verkiezingen binnen drie maanden moeten volgen.

Minderheidskabinet?

Toch is het nog geen uitgemaakte zaak dat er verkiezingen komen. In theorie zou er een nieuwe coalitie kunnen worden gevormd met de bestaande partijen in de Kamer. NSC-fractieleider Nicolien van Vroonhoven sluit dat niet uit. “Een minderheidskabinet is zeker een optie”, zegt zij.

Maar of dat politiek haalbaar is, blijft zeer de vraag. PVV-leider Geert Wilders heeft namelijk aangegeven zijn ministers terug te trekken. “Dit kabinet kan op die manier niet door, omdat het niet meer de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer heeft. Dat betekent dat er nieuwe verkiezingen komen”, aldus Wilders.

Ook binnen de oppositie is de roep om nieuwe verkiezingen groot. Onder meer GroenLinks-PvdA-voorman Frans Timmermans heeft laten weten dat een nieuwe gang naar de stembus wat hem betreft de juiste weg is.

Missionair op onderdelen

Met het aanstaande ontslag van het kabinet komt ook de discussie op gang over wat een demissionair kabinet nog wel of niet kan beslissen. Thema’s als de oorlogen in Oekraïne en Gaza, de economische onzekerheden door importheffingen en de woningcrisis blijven urgent.

De Tweede Kamer zal daarover moeten besluiten zodra het ontslag officieel is ingediend. Het is gebruikelijk dat op cruciale dossiers het kabinet ‘missionair op onderdelen’ blijft, maar dat ligt politiek gevoelig en zal per onderwerp bekeken worden.

Voorlopig blijft het dus onzeker wanneer precies de verkiezingen komen, en wie er tot die tijd de knoppen in Den Haag bedient. Het belooft in ieder geval een onstuimige politieke zomer te worden.