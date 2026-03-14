Veel doden bij Israëlische aanval op medisch centrum in Libanon

BEIROET (ANP/AFP) - Bij Israëlische luchtaanvallen op onder meer een medisch centrum in het Zuid-Libanese Burj Qalawiya zijn volgens de Libanese autoriteiten zaterdag veertien doden gevallen. In Burj Qalawiya zijn twaalf medewerkers van een centrum, onder wie dokters en verpleegkundigen, om het leven gekomen. Elders kwamen twee medische hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval.

In totaal zijn volgens het ministerie van Gezondheid sinds 2 maart 26 medische hulpverleners gedood en meer dan vijftig gewond geraakt. Israël voert weer op grote schaal aanvallen uit op Libanon naar aanleiding van raketbeschietingen door de sjiitische Libanese beweging Hezbollah.

Die is Israël gaan bestoken na het begin van de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen op Iran. Er zijn volgens het Libanese ministerie bijna 775 doden gevallen, onder wie honderd kinderen. Bijna 2000 mensen zijn gewond geraakt en bijna een miljoen mensen zijn ontheemd.