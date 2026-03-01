Veel gewonden in Israël na aanval

BEIT SHEMESH (ANP/AFP) - Zeker twintig mensen zijn in het Israëlische Beit Shemesh gewond geraakt door een aanval. Een Iraanse raket zou er een gebouw hebben geraakt, berichten media als de krant Haaretz.

Een van de slachtoffers is volgens de eerste berichten een 10-jarig meisje. Zij verkeert volgens de hulpdiensten in kritieke toestand. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers.

Iran voert momenteel na bombardementen van Israël en de VS vergeldingsaanvallen uit op doelen in het Midden-Oosten. Er zijn zondag ook weer explosies gehoord in steden als Dubai, Abu Dhabi, Doha en Manama.