ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veel middenhuurwoningen worden verkocht, nieuwbouw komt erbij

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 17:32
anp081025187 1
DEN HAAG (ANP) - Over tien jaar zijn veel van de bestaande middenhuurwoningen verkocht. Dat staat in een rapport dat economisch onderzoeksbureau SEO heeft uitgevoerd in opdracht van het kabinet. Tegelijkertijd komen er weer nieuwgebouwde middenhuurwoningen bij. Of het totale aanbod van deze woningen over een decennium groter of kleiner is, hangt af van de nieuwbouw.
Woningen in de middenhuursector hebben dit jaar een maximale huur van ongeveer 900 tot bijna 1200 euro. Van de middenhuurwoningen die bedrijven en institutionele beleggers nu nog hebben, wordt volgens de onderzoekers 30 procent verkocht. Ook particuliere verhuurders verkopen naar verwachting woningen vanwege hogere rente, regels voor middenhuur en veranderingen in de vermogensbelasting.
Plannen voor nieuwbouw van middenhuurwoningen zijn er genoeg, merken de onderzoekers op. Daarbij zijn kleinere woningen met lagere huren aantrekkelijker om te bouwen. Over tien jaar is naar verwachting dus een deel van de huurwoningen in de middensector vervangen door nieuwe, veelal kleinere woningen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

shutterstock_2626133895 (1)

Waarom gaat de een vreemd en weerstaat de ander de verleiding?

Scherm­afbeelding 2025-10-08 om 07.04.21

Pech: Feestjes en reisjes voor medewerkers zijn voortaan belastbaar

Loading