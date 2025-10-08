Veel middenhuurwoningen worden verkocht, nieuwbouw komt erbij

DEN HAAG (ANP) - Over tien jaar zijn veel van de bestaande middenhuurwoningen verkocht. Dat staat in een rapport dat economisch onderzoeksbureau SEO heeft uitgevoerd in opdracht van het kabinet. Tegelijkertijd komen er weer nieuwgebouwde middenhuurwoningen bij. Of het totale aanbod van deze woningen over een decennium groter of kleiner is, hangt af van de nieuwbouw.

Woningen in de middenhuursector hebben dit jaar een maximale huur van ongeveer 900 tot bijna 1200 euro. Van de middenhuurwoningen die bedrijven en institutionele beleggers nu nog hebben, wordt volgens de onderzoekers 30 procent verkocht. Ook particuliere verhuurders verkopen naar verwachting woningen vanwege hogere rente, regels voor middenhuur en veranderingen in de vermogensbelasting.

Plannen voor nieuwbouw van middenhuurwoningen zijn er genoeg, merken de onderzoekers op. Daarbij zijn kleinere woningen met lagere huren aantrekkelijker om te bouwen. Over tien jaar is naar verwachting dus een deel van de huurwoningen in de middensector vervangen door nieuwe, veelal kleinere woningen.