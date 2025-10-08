ECONOMIE
Pro-Palestijnse activisten willen spoor in Amsterdam blokkeren

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 17:40
AMSTERDAM (ANP) - Pro-Palestijnse demonstranten van onder meer Extinction Rebellion (XR) willen woensdagavond het spoor bij een treinstation in Amsterdam blokkeren, nu het kabinet geen embargo heeft ingesteld tegen Israël. XR Justice Now! en andere pro-Palestijnse groepen wilden dat het demissionaire kabinet uiterlijk woensdag om 15.00 uur een volledig economisch embargo zou instellen.
Afgelopen donderdag blokkeerden activisten het spoor bij Den Haag Centraal als onderdeel van een pro-Palestijns protest. Daardoor lag het treinverkeer van en naar dat station urenlang stil.
