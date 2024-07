Deze vorm van lichaamsbeweging kan rimpels verminderen

Sporten is zo ongeveer het gezondste wat je kunt doen voor je lichaam. Maar het blijkt nu nog een bijkomend voordeel te hebben: het doet wonderen voor je huid. Eén bepaalde vorm van lichaamsbeweging helpt zelfs rimpels te verminderen.

Een Japanse studie wijst uit dat zowel cardio als krachttraining een positief effect hebben op de huid, maar alleen krachttraining kan echt rimpels ietsje verminderen, schrijft HLN

Die conclusie trekt de Japanse bewegingswetenschapper Satoshi Fujita na een experiment met 56 vrouwen van middelbare leeftijd. De helft moest twee keer per week een half uur fietsen, de andere helft deed in die tijd aan krachttraining. Ze deden dat zestien weken lang. Vooraf en nadien onderzochten de wetenschappers de elasticiteit, dikte en structuur van de huid en deden ze bloedonderzoek.

Logischerwijs bleken de fietsers fitter en de krachtpatsers sterker. Maar wat opviel: alle vrouwen hadden een betere elasticiteit van de huid. De structuur van hun huidweefsel verbeterde en de aanmaak van collageen nam toe. Alleen krachttraining zorgde er echter voor dat de huidlaag bij de vrouwen iets dikker werd werd. De genen die eiwitten aanmaken om bindweefsel te creëren en te versterken werden namelijk actiever door de training. “Theoretisch gezien kan dit dus rimpels verminderen en je er langer jonger uit laten te zien”, zei Fujita.

Het is niet de eerste studie die aantoont dat lichaamsbeweging een gunstig effect heeft op de huid. In 2015 ontdekten onderzoekers ook al dat de buitenste huidlaag dunner en de binnenste huidlaag dikker werd bij sportende mensen van middelbare leeftijd. Dat is vergelijkbaat met hoe de huid van jongere mensen eruitziet.