ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veertien mannen veroordeeld voor aanslagen in Sri Lanka in 2019

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 14:32
anp220926150 1
Volg ons op Google Nieuws
COLOMBO (ANP/AFP) - Veertien mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. Drie rechters van het Sri Lankaanse hooggerechtshof bevonden de verdachten na een vijf jaar durend proces schuldig aan onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen.
Negen andere mannen werden vrijgesproken. Een laatste verdachte werd schuldig bevonden aan slechts een deel van de aanklachten.
Door de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019 kwamen 279 mensen om het leven, onder wie drie Nederlanders. Meer dan vijfhonderd mensen raakten gewond. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de zelfmoordaanslagen op. Ze zouden zijn gepleegd door leden van een jihadistische groep in Sri Lanka en waren gericht op drie kerken en drie luxe hotels.
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

shutterstock 2134527207

Waarom honden blaffen

143176723_m

Deze sporten zijn het beste voor je botten volgens de wetenschap

vvd jongeren zijn tegen kabinetsdeelname als wilders premier wordt1700810489

Het kabinet kon je energierekening honderden euro's lager maken, maar koos daar niet voor

256988701_l

Je zonnepanelen leveren straks fors minder op: vijf dingen die je vóór 1 januari moet regelen

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Hoe minder Nederlanders gas gebruiken, hoe duurder het wordt voor jou als achterblijver

Loading