Nederland wacht ook na tweede dag Spelen nog op eerste medaille

Sport
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 20:06
MILAAN (ANP) - Nederland is het ook op de tweede dag van de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo niet gelukt een medaille te winnen. Snowboardster Michelle Dekker kwam zondag op de parallelreuzenslalom niet verder dan de achtste finales en bij het langebaanschaatsen eindigden Chris Huizinga (zevende), Stijn van de Bunt (negende) en Marcel Bosker (elfde) allemaal naast het podium.
Zaterdag bleven medailles ook al buiten bereik van de Oranje-formatie van chef de mission Carl Verheijen. Maandag is er een reële kans op eremetaal. Schaatssters Jutta Leerdam, Femke Kok en Suzanne Schulting rijden dan de 1000 meter.
Tot dusverre zijn twaalf onderdelen afgewerkt. Aan het einde van zondag zijn dat er dertien, van de in totaal 116.
Noorwegen
Noorwegen heeft de leiding in het medailleklassement overgenomen van gastland Italië en staat, mede dankzij schaatser Sander Eitrem, op drie gouden medailles. De Noren hebben totaal zes medailles en Italië acht. In de medaillespiegel telt het aantal gouden medailles zwaarder dan het totale aantal medailles. Italië behaalde één keer goud, twee keer zilver en vijf keer brons.
Achter Italië is Oostenrijk nu de nummer 3.
