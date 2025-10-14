ECONOMIE
Venezolaanse Nobelprijswinnares: Maduro moet de macht opgeven

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 5:22
CARACAS (ANP) - De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft nu de kans om een vreedzame machtsoverdracht te bewerkstelligen, aldus Nobelprijswinnares en oppositieleidster María Corina Machado.
"Zijn tijd is om, maar hij kan de macht nog steeds vreedzaam opgeven", zei Machado maandag in een interview met het persbureau AFP.
Ze zei dat hij garanties krijgt als hij terugtreedt, maar wilde die nog niet openbaar maken "totdat we aan de onderhandelingstafel zitten".
Als Maduro vasthoudt aan de macht, zijn de gevolgen voor hem, aldus Machado. Ze wilde niet speculeren over een militaire interventie van de Amerikanen. In augustus hebben de Verenigde Staten oorlogsschepen naar het gebied gestuurd. Vier boten werden beschoten waarvan werd gezegd dat ze drugs aan boord hadden. Er vielen ten minste 21 doden.
Maduro heeft Machado een "duivelse heks" genoemd en haar ervan beschuldigd aan te sturen op een buitenlandse invasie.
