Zegsvrouw: Trump extreem gefrustreerd over Oekraïners en Russen

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Volgens een zegsvrouw is de Amerikaanse president Donald Trump extreem gefrustreerd over de Oekraïense en Russische regering, omdat het deze strijdende partijen niet lukt tot een bestand te komen. Inmiddels is Trump op de hoogte van de Oekraïense reactie op de Amerikaanse vredesvoorstellen, aldus de woordvoerster.

Trump stuurt komend weekend een vertegenwoordiger naar de besprekingen in Europa over Oekraïne als er een reële kans is op de ondertekening van een vredesakkoord. "De president is uiterst gefrustreerd over beide partijen in deze oorlog en hij is het zat om vergaderingen te houden om het vergaderen zelf", stelde de zegsvrouw van het Witte Huis.