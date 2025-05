Verdachte chantagezaak Johnny de Mol trekt wrakingsverzoek in

AMSTERDAM (ANP) - De man die wordt verdacht van een poging tot chantage van Johnny de Mol, heeft het wrakingsverzoek tegen de rechters in zijn zaak ingetrokken. Dat werd donderdag duidelijk tijdens de zitting bij de rechtbank in Amsterdam.

Karim A. uit Utrecht wraakte een dag eerder de drie rechters in zijn strafzaak. Het is niet duidelijk waarom A., die in het verleden als juridisch adviseur de ex-partner van De Mol bijstond toen die de presentator beschuldigde van mishandeling, het verzoek heeft ingetrokken.

Het OM verdenkt A. onder meer van poging tot afdreiging, een juridische term voor chantage. De Mol deed aangifte tegen de Utrechter toen die in de mishandelingszaak tegen zijn ex-partner per brief een voorstel zou hebben gedaan of er over een schikking te praten viel.

De man wordt daarnaast ook verdacht van smaad en het inleveren van valse stukken in een andere zaak.