Worden we dommer door AI? Wat het gemak van ChatGPT doet met ons denkvermogen

AI maakt ons leven makkelijker, sneller, efficiënter. Maar terwijl ChatGPT onze teksten schrijft en Google ons denken overneemt, rijst een ongemakkelijke vraag: worden we daar niet ook een beetje dommer van?

Mentale luiheid

Waar we vroeger zelf nadachten over een formulering, een route of een idee, geven we dat nu uit handen. AI is een ongelooflijk krachtig hulpmiddel en bespaart je een hoop tijd. Maar volgens cognitief psychologen kleven er ook nadelen aan. Het leidt bijvoorbeeld tot ‘mentale luiheid’. Het brein werkt als een spier: als je het niet gebruikt, verslapt het.

Het Google-effect

Onderzoek laat zien dat mensen minder goed onthouden wat ze gemakkelijk kunnen opzoeken. Dat noemen we ook wel het Google-effect. Nu AI steeds meer taken overneemt, dreigt diezelfde afvlakking van kennis ook op andere gebieden.

Creativiteit onder druk