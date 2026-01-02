ECONOMIE
Verdachte dodelijk vuurwerkongeluk in Nijmegen is 44-jarige man

Samenleving
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 14:16
NIJMEGEN (ANP) - De verdachte van het dodelijke vuurwerkongeluk in Nijmegen tijdens oud en nieuw is een 44-jarige man uit Nijmegen. Dat laat een woordvoerder van de politie vrijdagmiddag weten. De man is donderdagmiddag vrijgelaten, al moet hij beschikbaar blijven tijdens het onderzoek. Wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer wil de politie niet zeggen.
Bij het vuurwerkongeluk kwam een minderjarige jongen om het leven aan de Meeuwse Acker in Nijmegen. Volgens lokale media gaat het om een 16-jarige jongen. Dit wil de politie niet bevestigen, omdat het om een minderjarige gaat.
Het politieonderzoek loopt nog en het is uiteindelijk aan het Openbaar Ministerie om te besluiten of de man vervolgd wordt, zegt de woordvoerder. Het OM zegt niks over de zaak, omdat het onderzoek nog loopt.
