Zelensky stelt Kyrylo Boedanov aan als nieuwe stafchef

Samenleving
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 13:59
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een nieuwe stafchef aangesteld. Het gaat om Kyrylo Boedanov, hoofd van de inlichtingendienst. Afgelopen november stapte voormalig stafchef Andri Jermak op na een groot corruptieschandaal in de energiesector.
"Oekraïne moet zich meer focussen op veiligheidskwesties, de ontwikkeling van de Oekraïense strijdkrachten en veiligheidsdiensten, net als op het diplomatieke traject van de onderhandelingen." Volgens Zelensky heeft Boedanov de nodige ervaring op deze vlakken.
Jermak is voor zover bekend niet officieel aangemerkt als verdachte. Wel werd zijn kantoor door anticorruptieautoriteiten doorzocht. Hij was een vertrouweling van Zelensky en werd als sleutelfiguur gezien bij de onderhandelingen met de VS over het beëindigen van de oorlog.
