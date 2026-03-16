Verdachte Mels van B. van Barendrechtse zedenzaak in hoger beroep

ROTTERDAM (ANP) - De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak heeft hoger beroep aangetekend. De advocaat van Mels van B. uit Barendrecht bevestigt berichtgeving van het AD dat haar cliënt de zaak aan het gerechtshof zal voorleggen.

De rechtbank veroordeelde de 46-jarige Barendrechter begin maart tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het jarenlang ernstig seksueel misbruiken van jonge meisjes. De straf van de Rotterdamse rechtbank viel vier jaar hoger uit dan de eis van het OM. De advocaat had gepleit voor een celstraf van maximaal acht jaar, om sneller met de tbs-behandeling te kunnen beginnen.

Van B. drogeerde slachtoffertjes met slaapmiddelen als zij bij hem thuis of op een camping in het Brabantse Hoeven logeerden. Het ging om minderjarige vriendinnetjes van zijn dochter, de meesten tussen de 4 en 13 jaar oud. De man maakte beeldopnamen van het misbruik. Ook misbruikte hij zijn eigen dochter en mishandelde hij zijn zoon door ook hem te drogeren met slaapmiddelen.

"Het is voor de betrokken ouders en de slachtoffers een teleurstelling", zegt een woordvoerder van Namens de Familie. "Ze hadden gehoopt dat ze het juridische gedeelte nu af konden sluiten. En verder kunnen met verwerken. Hoger beroep betekent dat ze niet verder kunnen en dat is erg pijnlijk voor ze. Ze hadden gehoopt dat Mels van B. zijn straf zou accepteren en het is opnieuw een klap dat hij kiest voor zijn eigen belang."