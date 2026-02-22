Nachtenlang wakker van crypto: wanneer wordt beleggen een obsessie?

Nachtenlang turen naar koersgrafieken, hopen op de klapper die alles verandert. Oud-soapster Ferry Doedens geeft in een documentaire toe dat hij vaak wakker ligt om naar grafieken van cryptomunten te staren.

Hij heeft al 50.000 euro verloren met de nutteloze virtuele tulpenbollen, maar is ervan overtuigd dat hij alles terugwint en meer. Hij ziet de patronen haarscherp en 'het grote geld ' is volgens hem dan ook een kwestie van tijd. Hij citeert zelfs een door ChatGPT geschreven overwinningsartikel over zijn eigen doorbraak als meesterlijke cryptotrader.

Wanneer slaat enthousiasme om in een probleem?

Crypto’s zijn digitale munten zonder centrale bank of overheid. De markt draait 24 uur per dag door en koersen kunnen in korte tijd hard stijgen of kelderen. Juist dat maakt het verleidelijk en riskant.

“Het is lastig om te zeggen wanneer iets verslavend is, de term wordt al snel gebruikt bij gebrek aan een betere omschrijving”, zegt Tom Bart, preventiedeskundige bij verslavingskliniek Jellinek, tegen RTL Nieuws. Volgens hem zijn er zeker mensen die in de problemen komen door obsessief beleggen of handelen in crypto.

Gokken

“Met crypto is het in het belang van de aanbieders dat zoveel mogelijk mensen hierin hun geld steken.” Apps zijn zo ingericht dat investeren makkelijk en aantrekkelijk wordt. “Dit lijkt heel erg op gokken en dit kan obsessief en risicovol gedrag uitlokken.”

Toch bestaat er geen officiële diagnose ‘cryptoverslaving’. “Vaak is het ook onderdeel van een breder probleem, mensen worden dan bijvoorbeeld gediagnostiseerd met een gokstoornis en krijgen hiervoor doorgaans dezelfde behandeling.”

FOMO

Onderzoekers van Centerdata waarschuwden eerder al in het rapport ‘Risico’s van crypto’ voor het verslavende karakter. Omdat je 24 uur per dag kunt handelen en er talloze munten zijn, ontstaat makkelijk het gevoel dat je de boot mist.

Dat permanente gevoel van urgentie, fear of missing out oftewel FOMO, kan leiden tot obsessief gedrag: voortdurend de markt checken, pushmeldingen volgen, geen rust nemen. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet hoe apps gebruikers subtiel sturen naar populaire munten en met meldingen als ‘de hoogste stijgers vandaag’ verleiden om terug te keren.

Lang niet iedereen raakt verslaafd. Genetische aanleg en persoonlijke omstandigheden spelen een rol. Maar wie ’s nachts wakker ligt van koersschommelingen, doet er goed aan zichzelf één vraag te stellen: heb ik nog de controle over het traden of heeft de markt mij in zijn macht?