Verdachte neersteken vrouw Boxtel is vrouw (62) uit zelfde plaats

Samenleving
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 14:54
anp220226104 1
BOXTEL (ANP) - De verdachte die is opgepakt voor het neersteken van een vrouw in Boxtel (Noord-Brabant) is een 62-jarige vrouw uit dezelfde plaats. De politie meldt dat de bewoonster zondagochtend de voordeur van haar woning aan de Annastraat opende en toen werd neergestoken. Ze raakte ernstig gewond. De verdachte zit vast.
De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, aldus de politie. Waarom de verdachte de vrouw aanviel, is nog niet bekend. De politie heeft het vermoedelijk gebruikte mes in beslag genomen. Een man die ook in de woning aanwezig was, raakte niet gewond. Voor het slachtoffer kwam een traumahelikopter ter plaatse.
Hoe oud het slachtoffer is, maakte de politie niet bekend.
