Europarlementslid wil uitstel ratificatieproces handelsdeal EU-VS

Economie
door Redactie
zondag, 22 februari 2026 om 14:51
bijgewerkt om zondag, 22 februari 2026 om 15:04
anp220226102 1
Het Europees Parlement stelt de stemming over de handelsovereenkomst tussen de EU en de VS, die voor deze week gepland stond, mogelijk uit. Bernd Lange, rapporteur van de handelscommissie van het parlement, heeft zondag aangegeven dat hij in een spoedvergadering maandag gaat voorstellen het ratificatieproces op te schorten. Hij vindt dat nodig door de uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof van vrijdag en nieuwe tariefaankondigingen van president Donald Trump.
De Europese Commissie en de VS kwamen in juli op de Turnberry-golfbaan van Trump in Schotland tot een handelsdeal. Europa beloofde af te zien van een pakket aan heffingen voor Amerikaanse producten in ruil voor een Amerikaans tarief van 15 procent op de meeste EU-goederenexporten. Daardoor werd een hogere heffing op Europese producten voorkomen. Maar de afspraken moeten nog worden goedgekeurd door de EU-regeringen en het Europees Parlement.
