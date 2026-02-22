ECONOMIE
Chef de mission Verheijen: dit waren onze beste Spelen ooit

anp
zondag, 22 februari 2026 om 14:56
MILAAN (ANP) - Chef de mission Carl Verheijen keek zondag met een meer dan tevreden gevoel terug op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo. "Dit waren onze beste Spelen ooit", zei hij over de prestaties van de sporters van TeamNL.
Nederland eindigde als derde in het medailleklassement. Dat is de hoogste klassering ooit. Het record stond op naam van de Winterspelen van 1972, waar Nederland vierde werd in de medaillespiegel. "Daar schaatste mijn vader nog", aldus Verheijen in zijn terugblik nabij het olympisch dorp in Milaan. "We hadden hier met onze sporters 64 startonderdelen", doelde hij op het langebaanschaatsen (34), shorttrack (20), snowboarden (6), bobsleeën (3) en kunstrijden (1). "Daarvan heeft 31 procent een medaille behaald en 61 procent is in de top 8 geëindigd. Het waren prachtige Spelen."
TeamNL won tien gouden medailles en verbrak daarmee het record van Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022) van acht gouden plakken.
