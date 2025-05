Verdachte steekpartij Hamburg was net ontslagen uit inrichting

HAMBURG (ANP/DPA) - De 39-jarige vrouw die vrijdag meerdere mensen neerstak op het centraal station van Hamburg was een dag daarvoor ontslagen uit een psychiatrisch ziekenhuis, melden de autoriteiten zondag. Ze werd daar drie weken behandeld nadat ze begin deze maand "in een toestand van hulpeloosheid" was aangetroffen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid in de deelstaat Nedersaksen.

Volgens de kliniek waren er ten tijde van haar ontslag geen medische redenen om haar nog langer te behandelen. Waarvoor ze werd behandeld, willen de autoriteiten uit privacyoverwegingen niet zeggen. De dag na het steekincident, waarbij achttien mensen gewond raakten, is de vrouw op last van de politierechter naar een psychiatrische instelling gebracht. Eerder zei de politie dat er "zeer concrete aanwijzingen zijn voor een psychische aandoening bij de verdachte".