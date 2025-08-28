Verdachte van Australische schietpartij nog steeds spoorloos

POREPUNKAH (ANP/AFP) - De Australische politie zoekt verder naar de verdachte van een schietpartij waarbij twee agenten stierven en een derde gewond raakte. De man is nog steeds spoorloos. Hij is niet meer gezien sinds de schietpartij van dinsdag, aldus de politie.

De 56-jarige verdachte vluchtte na het vuurwapengeweld de bush in. Tien agenten waren naar zijn huis gekomen om een huiszoekingsbevel uit te voeren. De politie heeft de reden voor het bevel niet genoemd, maar wel gezegd dat een deel van de agenten van de afdeling zedenmisdrijven en kindermishandeling kwam.

Agenten doorzoeken onder meer het beboste gebied bij Porepunkah, waar de verdachte woont. Dit plaatsje ligt in het noordoosten van de deelstaat Victoria. De politie waarschuwt dat onderdak bieden aan de verdachte, die vermoedelijk zwaarbewapend is, zal leiden tot strafrechtelijke vervolging.