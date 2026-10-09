Pillay verrast door toekenning Nobelprijs, grapt over Trump

Navanethem Pillay, die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede toegekend heeft gekregen, heeft laten weten verrast te zijn door de prijs. Ook grapte ze dat ze de prijs misschien wel zou "delen" met de Amerikaanse president Donald Trump.

Pillay was in de rechtbank in Neurenberg toen ze het nieuws te horen kreeg. In een video die het hoofd van Amnesty International op X heeft gedeeld, is te zien dat ze zo'n veertig seconden aan applaus ontving.

"Heel erg bedankt", verklaarde ze. "Als jullie iets meer applaudisseren, zal ik deze prijs mogelijk delen met Trump." De Amerikaanse president heeft de afgelopen jaren meermaals duidelijk gemaakt de prestigieuze prijs te willen en de winnaar van vorig jaar bood aan de prijs met hem te delen, wat niet mogelijk is.

"Ik weet hier niks van", vervolgde ze. "Is dit waar?" Pillay vertelde kort daarvoor een telefoontje te hebben gekregen over de toekenning van de prijs. Ze vertelde tegenover de aanwezigen dat ze direct zei dat "het een grap moest zijn".