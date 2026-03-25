Zelensky: Rusland wilde VS chanteren door Iran te helpen

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beschuldigt Rusland van een poging de Verenigde Staten te chanteren tijdens de oorlog met Iran. De Russen zouden hebben aangeboden geen militaire inlichtingen met Iran meer te delen als de VS hun inlichtingensteun aan Oekraïne stopzetten.

Nieuwssite Politico schreef vorige week op basis van anonieme bronnen al dat Rusland zo'n aanbod zou hebben gedaan. Dat zou van gezant Kirill Dmitriev zijn gekomen, die het bericht online afdeed als nepnieuws.

Zelensky vertelde in Kyiv zich te baseren op informatie van zijn inlichtingendiensten. Hij zei ook dat er soms Russische onderdelen zitten in Iraanse drones die gebruikt worden om de Amerikanen aan te vallen.

Oekraïne heeft zelf veel ervaring met het afslaan van aanvallen met Iraanse Shahed-drones, die ook door Rusland in gebruik zijn genomen. De Oekraïners helpen nu ook Golfstaten zich tegen drones te verdedigen. Zelensky zei dat zijn land hoopt op langetermijndeals met die landen.