Zelensky donderdag bij uitreiking Four Freedoms Awards Middelburg

DEN HAAG (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is donderdag aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekendgemaakt. Ook koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en premier Rob Jetten zijn bij de uitreiking.

Zelensky neemt in de Nieuwe Kerk de International Four Freedoms Award in ontvangst. Die ontvangen hij en het Oekraïense volk "als erkenning voor hun moedige strijd voor onze vrijheid en democratie onder uitzonderlijk zware omstandigheden". De Four Freedoms Awards worden uitgereikt aan personen en organisaties die zich inzetten voor het waarborgen van vrijheid en het verdedigen van mensenrechten. Na de uitreiking spreekt Zelensky met de koning en met Jetten.