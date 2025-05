Norris ziet droom uitkomen met GP-zege in Monaco

MONACO (ANP) - Lando Norris zag een kinderdroom uitkomen met de overwinning van de Grote Prijs van Monaco. De Britse McLaren-coureur boekte in Monaco zijn zesde zege in de Formule 1.

"Het voelt geweldig", zei Norris in het flashinterview na zijn eerste zege van de beroemde race. "Het was een lange zware race, maar we hebben gewonnen in Monaco. Het maakt niet uit hoe. Dit is waar ik als kind van droomde."

Norris gaf toe dat hij op zijn hoede moest zijn in de slotfase van de race. "Ik vond dat ik de race onder controle had, maar Max liet het tempo zakken en ik moest het goed managen. Ik hield afstand en versnelde wanneer het nodig was. Ik ben heel blij, net als het team."