Zelensky: Witte Huis liet dronedeal met Oekraïne lopen

KYIV (ANP) - De Verenigde Staten hebben vorig jaar een aanbod van Oekraïne laten liggen om onder meer onderscheppingsdrones te leveren, zegt president Volodymyr Zelensky. Om zulke verdedigingswapens tegen bijvoorbeeld Iraanse Shaheds zitten de VS en zijn bondgenoten in het Midden-Oosten te springen sinds Iran ze bestookt.

Er is plots veel vraag naar de droneverdediging die Oekraïne in vier jaar oorlog met Rusland heeft opgezet om diens oorspronkelijk door Iran ontworpen en gemaakte drones te pareren. Oekraïne gaat Golfstaten helpen nu zij onder vuur liggen van zulke drones.

"We wilden een grote droneproductiedeal met de VS tekenen, maar we hadden de goedkeuring van het Witte Huis nodig", stelt Zelensky op X. "Ik hoop dat Amerikaanse vrienden nu misschien dichter bij een besluit zijn, zeker na zulke uitdagingen als die we zien in het Midden-Oosten."

Eerder berichtte Axios al over het afslaan van het aanbod. Bronnen van de nieuwssite noemden dat een van de grootste fouten van de oorlog.