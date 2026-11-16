Het vertrouwen in de coalitie is hersteld. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst, nadat premier Rob Jetten, vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) en fractieleiders Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) dagenlang crisisberaad voerden.

Dinsdag leggen Jetten, Yeşilgöz en Van den Brink een voorstel voor aan de ministerraad voor "het vervolg van de koers van het kabinet en op de samenwerking tussen kabinet en parlement".