Verzetsstrijder Selma van de Perre (103) overleden

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 13:00
AMSTERDAM (ANP) - Verzetsstrijder Selma van de Perre is maandag op 103-jarige leeftijd overleden. Dit meldt uitgeverij Thomas Rap namens de familie. Ze woonde in Londen en wordt daar in besloten kring begraven.
Van de Perre maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de verzetsorganisatie de TD-groep. Ze schreef daarover in haar biografie Mijn naam is Selma. Na de oorlog werkte ze onder meer jarenlang als buitenlandcorrespondent voor onder meer AVRO/Televizier. In 1983 ontving ze het Nederlandse Verzetsherdenkingskruis.
In 2022 verscheen bij Omroep Max de tweedelige documentaire Selma's oorlog.
