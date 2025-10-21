ECONOMIE
EU-parlement stemt in met nieuwe rijbewijsregels

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 13:06

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met nieuwe rijbewijsregels in de Europese Unie. Zo zijn EU-rijbewijzen voor auto's en motoren straks vijftien jaar geldig. Ook komt er een nieuw digitaal rijbewijs. Dat vervangt niet het fysieke rijbewijs, maar beide zullen geldig zijn, hebben de parlementariërs vastgesteld.
Ook komen er EU-regels voor beginnende bestuurders. Bestuurders die minder dan twee jaar hun rijbewijs hebben, krijgen hogere boetes bij gebruik van alcohol of drugs achter het stuur, voor het niet dragen van gordels of onjuist gebruik van kinderzitjes. In Nederland gelden al strengere regels voor beginnende bestuurders die minder dan vijf jaar hun rijbewijs hebben.
Ook wordt het in de hele EU de regel dat 17-jarigen al een rijbewijs kunnen halen, maar tot hun 18e alleen onder begeleiding van een ervaren bestuurder mogen rijden.
