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Vlaams antidiscriminatiebureau doet onderzoek naar Sophie Straat

Samenleving
door Redactie
donderdag, 23 juli 2026 om 9:06
bijgewerkt om donderdag, 23 juli 2026 om 9:21
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BRUSSEL (ANP) - Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van de Nederlandse zangeres Sophie Straat maandagavond in Gent. De zangeres vroeg alle "witte mannen" om achter in de zaal te gaan staan en zo plek te maken voor alle vrouwen, mensen van kleur en queer personen. Deze oproep deed Sophie Straat een maand geleden ook tijdens haar concert op Best Kept Secret.
Een woordvoerder van Unia bevestigt donderdag berichten uit Belgische media dat er "vele tientallen klachten" binnengekomen zijn over de opmerkingen van Straat. "We onderzoeken deze nu", aldus de zegsvrouw. De vraag is of de opmerkingen van Straat indruisen tegen de antidiscriminatiewetgeving. Unia trekt hierin samen op met het landelijke Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.
Het management van Sophie Straat was donderdagochtend niet voor commentaar bereikbaar.
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