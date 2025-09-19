Bol over supertijd McLaughlin-Levrone: mijn mond viel open

TOKIO (ANP) - Femke Bol heeft op de WK atletiek in Tokio met bewondering naar Sydney McLaughlin-Levrone gekeken. "Ik zag met open mond de finale van de 400 meter", zei de tweevoudig wereldkampioene op de 400 meter horden over de race die de Amerikaanse won in 47,78 seconden, de tweede tijd ooit. "Heel bijzonder", aldus Bol over de atlete, die haar al twee keer van olympisch goud afhield.

De Amerikaanse kondigde aan dat ze op de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 de 400 meter vlak en de 400 meter horden wil combineren. "Als er één atlete is die dat kan, is het Sydney. Het is knap hoe ze dit seizoen die switch van de 400 horden naar de 400 heeft gemaakt. Dat is echt niet gemakkelijk."

Bol combineerde zelf op de EK van 2022 in München de twee nummers en ze won ook twee keer goud. "Maar dat was echt eenmalig. Ik kon dat doen omdat er geen series waren. In LA zal ik alle zeilen moeten bijzetten voor een medaille op de 400 meter horden. Daar kan ik niet ook even een 400 meter van in de 47 seconden bij doen."