Voetbalclubs in diepe zorgen. (maar weten ze het ook?)

Voetbalclubs zitten dieper in de problemen dan ze zelf lijken te beseffen: de paspoortrel rond spelers met een tweede nationaliteit legt een cocktail van juridisch rommelwerk, financieel risico en sportieve competitievervalsing bloot.

Voetbalclubs op de automatische piloot

In de ‘paspoortgate’ rond Go Ahead Eagles-verdediger Dean James dachten club en directie dat zijn Nederlandse paspoort simpelweg bleef gelden, terwijl hij zich in 2025 liet naturaliseren tot Indonesiër om voor dat land uit te komen. Volgens de Rijkswet op het Nederlanderschap verlies je als meerderjarige in principe automatisch de Nederlandse nationaliteit zodra je vrijwillig een andere aanneemt. Daarmee verandert een ogenschijnlijk administratief detail in een bom onder de speelgerechtigdheid van spelers.

Wanneer een speler daardoor als niet-EU’er geldt, is een werk- én verblijfsvergunning nodig, anders is hij formeel niet speelgerechtigd en kan een club wedstrijden verliezen aan de groene tafel. Sportadvocaten achten de kans reëel dat NAC Breda juridisch gelijk krijgt in de zaak-James, wat de deur openzet voor andere clubs om ook punten te claimen.

Verborgen financiële tijdbom

Voor niet-EU-spelers geldt een minimumsalaris dat is gekoppeld aan 150 procent van het gemiddelde Eredivisiesalaris; voor 2025-2026 betekent dat ruim 608.000 euro bruto per jaar voor spelers van 21 jaar en ouder. Voor jongere niet-EU’ers ligt de ondergrens rond drie ton, nog altijd ver boven wat veel subtoppers en KKD-clubs normaal betalen. FC Emmen houdt daarom de genaturaliseerde Indonesiër Tim Geypens voorlopig buiten de selectie, omdat de club dat salaris niet kan dragen.

Exotische aankoop moet zes ton verdienen

Die regels waren ooit bedoeld om ‘exotische’ aankopen te beperken tot echte versterkingen, maar botsen nu met een globaliserende voetbalwereld waarin spelers steeds vaker voor landen als Indonesië of Suriname kiezen. Wat begint als een emotionele keuze voor het nationale team kan zo onbedoeld het einde van een Nederlandse profcarrière betekenen.

‘Niet-wakkere’ clubs en het risico op chaos

De KNVB heeft voorlopig aangegeven geen wedstrijden ongeldig te verklaren tot de aanklager betaald voetbal zijn onderzoek heeft afgerond, maar ondertussen dienen clubs als NAC en TOP Oss al verzoeken in om wedstrijden over te spelen. Als de bond één zaak honoreert, dreigt een sneeuwbaleffect van juridische procedures, herhalingsduels en discussies over competitievervalsing.

Opvallend is dat Eredivisie-directeur Jan de Jong nu zelf hamert op gezamenlijke verantwoordelijkheid van clubs én spelers, terwijl het probleem vooral blootlegt hoe slordig de sector met nationaliteit, arbeidsrecht en regelgeving is omgegaan. Voetbalclubs leven in een internationale miljoenenindustrie, maar organiseren hun juridische en HR-afdeling nog te vaak als een amateursport.

Salarisregels niet-EU-spelers