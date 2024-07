Het gros van de automakers gebruikt schadelijk PFAS-gas voor de airco

Automerken gebruiken steeds vaker duurzame materialen, maar er mag ook wel eens naar de aandrijving van het aircosysteem worden gekeken. De meeste autofabrikanten gebruiken een schadelijke PFAS voor de airco in jouw auto, blijkt uit onderzoek van Adviesbureau Ducker Carlisle

R134a, een schadelijke stof in airco's die onder PFAS valt, mag sinds 2018 niet meer gebruikt worden in nieuwe auto's. Het adviesbureau kwam erachter dat zijn vervanger, R1234yf, ook niet volledig schoon blijkt te zijn. Het is dan wel 335 keer minder schadelijk als het ontsnapt, maar brengt nog steeds heftige gezondheidsrisico's met zich mee.

EU-verbod?

Ook R1234yf kan het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken. Hoe gevaarlijk het spul is, hangt af van hoeveel, hoe vaak en hoelang je binnenkrijgt. Ducker Carlisle denkt net als de meeste autofabrikanten dat de EU binnen zes jaar gaat ingrijpen en ook R1234yf gaat verbieden. Er ligt nu een voorstel bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen, maar een beslissing wordt dit jaar nog niet verwacht.

CO2 of propaan

Volkswagen is volgens het adviesbureau al overstag, en plant tussen 2025 en 2030 over te stappen op CO2 als koelmiddel. Andere grote automerken lijken ook de stap te willen zetten van PFAS naar CO2 of mogelijk propaan. Propaan wordt al gebruikt in touringcars, maar het nadeel van propaan is dat het brandgevaarlijk en dus extra goed beveiligd moet zijn. Koolstofdioxide is dus de voornaamste kandidaat om het schadelijke PFAS-gas te vervangen.