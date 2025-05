Atlete Klaver opent seizoen met derde plek in Doha op 400 meter

DOHA (ANP) - Atlete Lieke Klaver is haar outdoorseizoen begonnen met de derde plaats op de 400 meter in de Diamond League-meeting in Doha (Qatar). De Europees kampioene indoor liep een officieuze tijd van 51,12 seconden. Ze was niet opgewassen tegen de snelle Salwa Eid Naser uit Bahrein, die won in 49,83. De Poolse Natalia Bukowiecka eindigde als tweede in 50,92.

Een toptijd in het winderige stadion zat er niet in voor Klaver, die minder snel was dan haar eerste 400 meter vorig seizoen. Toen liep ze 50,62 in Oslo. Later dat jaar scherpte ze in Londen haar persoonlijk record aan tot 49,58.

De Nederlandse atlete behaalde voor de dertiende keer in haar carrière een podiumplek op de 400 meter in de Diamond League.