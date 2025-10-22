VN: rest van personeel in Sanaa vrijgelaten door Houthi's

SANAA (ANP/RTR) - De vijftien VN-medewerkers die nog werden vastgehouden in het VN-regiokantoor in de Jemenitische hoofdstad, zijn vrijgelaten. Dat melden de Verenigde Naties, die eraan toevoegen dat twaalf van hen de stad inmiddels hebben verlaten. Drie andere medewerkers staat het ook vrij om te gaan of te reizen, aldus de VN in een verklaring.

Het regiokantoor werd afgelopen zaterdag binnengevallen door Houthi-rebellen, die vervolgens het aanwezige personeel gevangennamen. Het ging om vijf Jemenieten en vijftien internationale medewerkers. Maandag werd bekend dat de in Jemen geboren medewerkers waren vrijgelaten, maar de internationale medewerkers het terrein nog niet mochten verlaten.

Volgens de rebellengroep, die zo'n tien jaar geleden de macht greep in Jemen, zouden hulporganisaties in het land contacten onderhouden met spionnagenetwerken.