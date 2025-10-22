ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN: rest van personeel in Sanaa vrijgelaten door Houthi's

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 17:04
anp221025214 1
SANAA (ANP/RTR) - De vijftien VN-medewerkers die nog werden vastgehouden in het VN-regiokantoor in de Jemenitische hoofdstad, zijn vrijgelaten. Dat melden de Verenigde Naties, die eraan toevoegen dat twaalf van hen de stad inmiddels hebben verlaten. Drie andere medewerkers staat het ook vrij om te gaan of te reizen, aldus de VN in een verklaring.
Het regiokantoor werd afgelopen zaterdag binnengevallen door Houthi-rebellen, die vervolgens het aanwezige personeel gevangennamen. Het ging om vijf Jemenieten en vijftien internationale medewerkers. Maandag werd bekend dat de in Jemen geboren medewerkers waren vrijgelaten, maar de internationale medewerkers het terrein nog niet mochten verlaten.
Volgens de rebellengroep, die zo'n tien jaar geleden de macht greep in Jemen, zouden hulporganisaties in het land contacten onderhouden met spionnagenetwerken.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

ANP-491247600

Drie vijvers bij Delftse woonwijk zitten vol met PFAS, waterschap plaatst nooddam

anp221025061 1

Trump haalt bakzeil: geen behoefte aan zinloze bijeenkomst met Poetin

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

Grondwet-1848-e1675938492151

Waarom het er (praktisch) niets toe doet wat Bontenbal van homo's in religieus onderwijs vindt

Loading