VN veroordelen Amerikaanse uitzending executie als marteling

GENÈVE/WASHINGTON (ANP) - Het mensenrechtenbureau van de VN heeft het Amerikaanse besluit een executie rechtstreeks uit te zenden "een openbare terechtstelling" en "een vorm van marteling" genoemd. Het Pentagon maakte bekend dat de executie met een vuurpeloton van een terdoodveroordeelde ex-militair 3 december voor publiek toegankelijk is en wordt gelivestreamd.

De militaire psychiater van Palestijnse komaf, Nidal Malik Hasan, is ter dood veroordeeld, omdat hij in de Texaanse legerbasis Fort Hood in 2009 het vuur opende op ongewapende militairen. Hij schoot er dertien dood en verwondde 32 anderen.

Het besluit heeft tot verbazing geleid, mede omdat het voltrekken van de doodstraf in de VS al lange tijd een geheimzinnige procedure is in een penitentiaire inrichting, ver van pottenkijkers. In de jaren dertig werden publieke executies juist gestopt, omdat ze leidden tot massale, vaak opgewekte samenscholingen.